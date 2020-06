La intervención del Estado para ayudar a las empresas privadas que sufren problemas de liquidez o de solvencia es sanamente debatible. También es cierto que el estrés financiero que sufre Vicentin, con una deuda que asciende a casi USD 1.600 millones, afecta a una enorme cantidad de sectores y de empleados. Pero la palabra expropiación en los labios de un gobierno que ha elogiado al dictador Maduro, cuyos miembros participan de los encuentros de los partidos comunistas y socialistas en Puebla y en el Foro de Sao Paulo, generan honda preocupación, ya que lo alejan de que sea una intervención con los tintes mencionados de un país desarrollado como Estados Unidos o países de Europa. Además, no es la primera empresa expropiada, y lo más grave es que probablemente no será la última. Sólo basta con hacer un poco de memoria para recordar que integrantes de este gobierno han sabido tener un fuerte apetito por este tipo de conductas: apropiación del ahorro previsional, reformas de carta orgánica para financiar al Tesoro, YPF, entre otras. El propio Presidente anticipa, para intentar minimizarlo, que alertaremos una vez más a la población sobre la potencial debacle económica que puede sobrevenir en nuestro país si seguimos los pasos de Venezuela. Pero si intentaba minimizar el efecto en las expectativas, agudizó la angustia de los empresarios y de una buena parte de los analistas con el tercer punto: el argumento de la “soberanía alimentaria” es un insulto a la inteligencia de los argentinos. El sector alimentario argentino es probablemente el uno de los más eficiente del mundo. Es un sector que es capaz de producir calorías equivalentes a las necesarias para alimentar a más de 400 millones de personas. Es un sector castigado brutalmente por los excesivos impuestos y regulaciones de un modo inaudito y sin igual en el mundo entero. En contrapartida, sabemos que el Estado jamás puede ser empresario, porque ser empresario implica asumir riesgo con tu propio capital. Es por eso que Alberdi decía que “lo único bueno que se puede hacer con un banco público, es cerrarlo”. Se quejan ahora de que el BNA habría sido demasiado laxo con los préstamos en los últimos años, pero esa es la esencia del Estado cuando hace de banquero. En concreto, los funcionarios no arriesgan su propio dinero y, en cambio, pueden recibir mil modos diferentes de favores de las empresas beneficiadas. Además, el Estado se verá imposibilitado de ser un buen gestor de empresas porque carecerá de toda visión innovadora, y sus fracasos serán solventados por los contribuyentes que cubrirán sus déficits anuales. Como el caso de Aerolíneas Argentinas que ya nos ha costado más de USD 7000 millones de dólares y costará mucho más próximamente. El socialismo ha demostrado que es capaz de fundir al país petrolero por excelencia de América Latina donde ya escasea hasta la gasolina, como también ha generado desastres de miseria, hambre y corrupción en todos los casos, sin ninguna excepción, donde ha logrado instalarse.