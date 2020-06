Para más alegría del gobierno de los Fernández, Juntos por el Cambio resolvió no hacer ninguna clase de autocrítica sobre su fracaso económico. Haber explicado qué es lo que debió hacer y no hizo y qué hizo que no debió hacer para no fallar en todas sus promesas en materia económica ayudaría hoy a que la opinión pública entienda mejor que la deuda que tomó el gobierno anterior no tenía como destino que los amigos de Mauricio Macri fugaran divisas, sino solo tapar el déficit fiscal heredado del propio kirchnerismo. Sería un dolor de cabeza menos para Macri. Pero también serviría para instalar de una buena vez el debate sobre las reformas que la economía necesita para terminar con el déficit, la inflación crónica que lleva casi 70 años con pocas pausas -¡ahí tenemos otro récord para el Guiness!- y la persistente ausencia de crecimiento que compite con grandes chances por la medalla de oro mundial.