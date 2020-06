Los exitosos apoyan a sus hijos como lo hacen los no exitosos. Esto puede verse desde el mero resentimiento social o un sentido de justicia que parte del supuesto equivocado de que nuestra vida como individuos es común y no independiente. Pero el aparato político que estará inspeccionando cómo viven los hijos de las personas no va a ser neutral, se convertirá necesariamente en una pesadilla. Y lo que es más importante, como el mérito en sí mismo no es el problema sino la capacidad de producir valores, a nadie le sirve que el que tiene la ventaja de entrenarse mejor para servir al mercado no alcance ese objetivo. Esos hijos con menos esfuerzo que el padre puedan abaratar la vida de los demás y ser los empleadores de muchos otros, no podemos saberlo. De nada les serviría el reparto político de ventajas que otros obtuvieron si pagan el precio de que mejorar sus vidas no sea ya útil para quienes tienen la capacidad de hacerlo. Pan para hoy, hambre para mañana. Destruir las ventajas es, huelga aclararlo, desventajoso. Y como las ventajas de unos no son consecuencias de las desventajas de otros eso no se parece en nada a un acto reparador. Eso es algo que en el razonamiento que critico ya ha sido reconocido al identificar al mérito como base de la argumentación.