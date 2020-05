Un elemento en común que tienen las teorías conspirativas es la intoxicación informativa. Este es un mecanismo de comunicación típico de grupos de ultra-derecha y gente cercana a los servicios de inteligencia. Con una sobreabundancia de datos poco verificables, buscan crear en el receptor una fuerte duda acerca de lo que es real y lo que no lo es. Elaborando teorías a partir de una mezcla de hechos históricos reales con hechos fantásticos. Citando autores imaginarios, o autores reales, pero a veces sutilmente fuera de contexto. Por eso resulta difícil seguirlos en el razonamiento y refutarlos. Porque en esa verborragia de hechos y citas saltan de datos científicos reales a frases del uso vulgar como “me dijo un médico amigo”, “yo sé porque lo estudié”, “todos sabemos que eso no es cierto”, etc. Entonces la cita del dato real valida la afirmación posterior de origen “chimento de barrio”, que sería puesta en duda aun en la cola de un almacén.