La cuarentena, tiene, sin embargo, algunas ventajas. Nos permite dejar de ver gente a la que no deseamos encontrar, sin tener que poner excusas. Si alguno de ellos o ellas nos llama, podemos usar una muy buena: perdoname, estoy en un zoom (o una call, como el lector prefiera o considere más cool) con la gente del laburo, te llamo o escribo después. Listo, San se acabó. A la inversa, si de verdad estamos en un zoom (o call), y la charla es entre pares, podemos salir un momento aduciendo una llamada familiar impostergable, cuando la conversación se torna densa, o en los primeros diez minutos en que todos controlan que el micrófono esté prendido, o no tengan una luz arriba de la cabeza o, incluso como me tocó hace poco, la cámara invertida que nos deja ver el termo del mate (en el mejor de los casos).