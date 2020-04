Tomo la célebre cita del filósofo español José Ortega y Gasset -“Yo soy yo y mi circunstancia; si no la salvo a ella, no me salvo yo”- y pienso en la circunstancia de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento obligatorio, y me quedo con la segunda parte de la cita: “Si no la salvo a ella, no me salvo yo”.