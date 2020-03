La cuarentena debe ser utilizada para aislar los posibles contagios (que no se propague el virus) y fortalecer la capacidad hospitalaria de terapia intensiva y extrema, pero no para lavarnos la cabeza de que los que se asoman a la puerta de sus casas son poco menos que asesinos biológicos , por más que sobre ellos tenga que caer todo el peso de la ley. Provoca rechazo que en los centros urbanos se paseen varias veces al día móviles policiales con altoparlantes que con ensordecedor volumen advierten de las virtudes de la cuarentena y de las consecuencias policiales de violarla. Mientras tanto, otros argentinos, en amplias franjas de los conurbanos hiperpoblados, no cumplen ninguna cuarentena, poniendo en riesgo sus vidas y degradando el efecto de la cuarentena. Todo un gran disparate que pone en duda la real preocupación del Gobierno por la salud en la emergencia.