Hace dos meses que estamos en guerra. No es una del tipo tradicional, no hay dos bandos, no se lucha por diferencias étnicas, ideológicas o por la demarcación de límites entre países. Tampoco se trata de patriotas o sublevados, ni de unitarios o federales, ni de izquierda o derecha, ni conservadores o reformistas.I No lo esperábamos. El mundo no velaba las armas preparado para cuando llegara. Podemos ver en internet el video de la charla TED de Bill Gates en 2015, que así lo prueba.