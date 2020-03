¿Y hoy cómo estamos? Mucho peor por donde se lo mire. A nivel mundial esto recién empieza. Las bolsas no paran de caer y los bancos centrales toman medidas desesperadas que no le pueden poner un piso a los derrumbes diarios en los mercados. El virus se sigue esparciendo por todo el globo y si bien parece ser que China pudo controlar el brote en Wuhan lo hizo a costa de un esfuerzo mayúsculo que no sabemos si puede ser replicado en otras partes del mundo. Tampoco podemos descartar, por ahora, la posibilidad de nuevos brotes en el futuro.