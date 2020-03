Una decisión que encuentra sus fundamentos en la mirada exclusivamente ideológica que nuestra clase dirigente le da a la defensa nacional desde hace años (fomentada por intereses extranjeros no difíciles de determinar), con la sacralidad de una suicida (anti) política de Estado. Hace muchos años que la Argentina no controla sus espacios aéreos, terrestres, marítimos, espaciales y cibernéticos. La remanida ¨justificación¨ formal de que hay otras prioridades, ya no puede ocultar el fondo político/ideológico.