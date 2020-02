Y eso hoy es un problema, porque la oposición de Cambiemos está en condiciones de criticar al gobierno en materia de seguridad, de transparencia, corrupción e infraestructura, por ejemplo. Pero su credibilidad para hablar de economía es demasiado baja. Fue demasiada la mala praxis, y -lamentablemente- el ex Presidente Mauricio Macri le cerró la puerta a Cambiemos de recuperar algo de esa credibilidad cuando en su única “cadena”, para su discurso de despedida, en noviembre, en lugar de explicar todo lo que debió haber hecho para cumplir con sus promesas de campaña electoral y no pudo, no quiso o no supo hacer.