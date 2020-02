La humanidad está entrando en tiempos decisorios para su destino. Que sus actitudes no aceleren la llegada del Apocalipsis depende de los pequeños y grandes gestos, actitudes, conductas, principios que las mujeres y los hombres adoptemos a diario. Un argentino, hoy uno de los líderes más trascendentes de esta humanidad, el papa Francisco, el llegado “del Fin del Mundo” como se autodefinió, dio a las mujeres la primera apóstola en la historia del cristianismo, generando las condiciones para una auténtica revolución. Con la licencia que me otorga ser un laico, digamos que abrió el camino para una nueva evangelización llevada a cabo, como en la Iglesia primitiva, por las mujeres, junto a los hombres, como lo hacían la Magdalena, junto a Pedro. Ofreció así a la especie humana, mujeres y hombres, una nueva oportunidad para que juntos, unos al lado de los otros, corrijamos nuestros errores y reconduzcamos nuestra marcha hacia el Jardín del Edén y no hacia el Apocalipsis. Que no sean las propias reivindicadas las que retrasen ese derrotero. Que así sea.