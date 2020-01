Volviendo a la reunión con el presidente Putin, el ex embajador en Rusia Juan Carlos Sánchez Arnau me decía: “En lo económico, Rusia insistirá primero con el tren para proveer arena desde la costa hasta Vaca Muerta, ya conversado con el presidente Macri. El segundo interés pasa por la Hidrovía y la construcción de puertos. Y el tercero en la construcción de centrales nucleares, claro que luego de Chernóbil no ha construido fuera de su territorio. En cuanto al tema político figurarán, y en este orden, Maduro y Cuba”.