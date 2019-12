Y finaliza Rosenkrantz: “Se trata de mejorar la cultura judicial; se trata de que no existan jueces poderosos, sino jueces con autoridad, porque no tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia, independencia que exige ser independientes también de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas, porque el ideal de independencia exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto”.