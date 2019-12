El amor de esa madre por su hijo era incondicional. Total. Absoluto. No mediaba en ella ninguna devolución, respuesta o acción. Tal es el amor de padres a hijos. Podemos llegar a perdonar lo que jamás perdonaríamos en otros o hasta en nosotros. Podemos esperar una vida por un abrazo en reconocimiento, podemos ser los seres más ricos por el sólo sentir que son felices un instante a nuestro lado. Pero, ¿qué sucede cuando un hijo no cumple con nuestras expectativas?, ¿Cuál es nuestra reacción al no ver en él lo que esperamos, lo que soñamos, lo que necesitamos? ¿Porqué Itzjak amaba a Esav?