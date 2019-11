Nosotros, los jujeños, sabemos que no son presos políticos. Son delincuentes como Milagro Sala, como también lo es De Vido. Aún no ha comenzado el gobierno de Alberto Fernández y ya se ven algunos hilos. Volvemos al relato K y eso es lamentable. El mismo presidente electo ya habló de presos políticos y la incluyó a Milagro Sala. A los que la padecimos (toda la provincia de Jujuy) y sufrimos su patoterismo, sus aprietes y sus negociados nos genera miedo y estupor que alguien esté pensando en liberarla teniendo condena. No toleraremos mansamente la impunidad ni la llegada de un “ministerio de la venganza”.