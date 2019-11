Horacio González nos propone, en cambio, revalorizar a los guerrilleros que mataron, secuestraron y pusieron bombas para tratar de implantar de prepo un régimen presuntamente “popular”, adjetivo que precavidamente esconde su verdadero talante: el totalitarismo. No es raro. Hace unos diez años le pregunté en televisión si tenía alguna autocrítica que hacerse por el hecho de que a la unidad básica que él manejaba, cerca de Flores, habrían entrado las armas enviadas por montoneros para matar a Rucci, según relatan Anguita y Caparrós en La Voluntad, libro para el cual González fue fuente oral. Al principio trató de escamotear la respuesta y luego me dijo: “Compañero, el que quería hacer política en los 70 tenía que ver pasar armas”. Está claro que la batalla cultural en la Argentina está pendiente, abierta, y lo peor que podemos hacer los que creemos en la democracia liberal es no librarla. Si Rita Segato fue una señal interesante en 2019, que iba en contra de la violencia machista, Horacio González representa un retroceso en 2020, que apunta a favor de la violencia política.