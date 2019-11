Lamentablemente, la sesión especial convocada para el 21 de noviembre pasado con el fin de tratar este proyecto no se pudo realizar por falta de quórum. Los diputados de Juntos por el Cambio asistimos con la esperanza de que, como ellos postulan, esta vez los kirchneristas volvieran mejores. Pero, en este campo por lo menos, han demostrado una notable fidelidad a sus principios. No concurrieron a la sesión. No quieren ficha limpia. Les parece correcto que los condenados por delitos de corrupción sean legisladores nacionales. Al enemigo, ni justicia. Al amigo, impunidad. ¿Son estas también las ideas del presidente electo? ¿Con este pecado original quiere comenzar su mandato?