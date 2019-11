Queda claro que el régimen no cayó meramente por un funcionario que anunció una medida sin haberla leído primero: el malestar contra ese estado tan represivo se venía incubando y las señales de cambio en el mundo venían sucediéndose hacía tiempo. El comunismo era un sistema que estaba muriendo. Dos años antes, Ronald Reagan había dado un discurso en la Puerta de Brandeburgo (del lado occidental y con el muro a sus espaldas) y le había mandado un mensaje rotundo al líder de la Unión Soviética: “Mr. Gorbachev, tear down this wall” (Sr. Gorbachov, derribe este muro). Mientras enviaba ese mensaje las negociaciones ya existían. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, empezaba a ver lúcidamente la reunificación alemana. Además, hacía un tiempo que se venían produciendo negociaciones en torno al mundo comunista entre distintos personajes y con uno como central, Mijail Gorbachov. El líder soviético había visto la decadencia del régimen con claridad. Por un lado, las sociedades daban síntomas de cansancio ante regímenes que sólo se basaban en la represión y el control. En el caso alemán se ponía de manifiesto en la omnipresente “Stasi”, el célebre organismo que controlaba y buscaba disidentes con una impresionante meticulosidad basándose en espías y delatores. Luego de la caída del muro, fue realmente impactante cuando la gente empezó a darse cuenta de que muchas veces eran los mismos amigos o miembros de la familia los que habían pasado información a la Stasi. Cualquier gesto se tomaba como una conspiración y los castigos iban desde perder algún beneficio social hasta la cárcel.