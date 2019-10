Fernández si es fiel a algo, es al estilo kirchnerista de dividir a la sociedad a partir de la mentira. No, Alberto, no mueren miles de mujeres por aborto clandestino. Asumiste la mentira del relato abortista como asumiste la del relato kirchnerista. Lo cierto es que también Fernández demuestra que no entiende los problemas de la salud pública. Y para resolverlos hay que repetir la verdad: No mueren miles de mujeres por aborto clandestino. Eso es una falsedad que a fuerza de marketing y propaganda, nos aleja cada día más de los problemas reales de las mujeres y de la salud. En 2017 murieron 636 mujeres por suicidio, 468 por VIH, 408 por desnutrición, 194 por Chagas. Por aborto intencional murieron 19. Es el 0,01% de las muertes femeninas. Claro que hay que prevenirlas y evitarlas, pero si se invirtieran los millones que se gastan en promover el aborto para solucionar las verdaderas prioridades de salud pública, se salvaría la vida de muchísimas más mujeres, incluso las mujeres en el vientre, que también tienen derechos.