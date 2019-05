En general, detrás de las dificultades para avanzar de las mujeres hay pautas culturales discriminatorias o las dificultades para compatibilizar trabajo y hogar, que pueden agravarse si no hay una mirada integradora de quien decide. Un caso que me marcó es cuando ofrecí a una mujer hacerse cargo de una secretaría importante y me dijo: "Me encanta pero me voy a casar y quiero ser madre, no sé si te conviene o si podré cumplirte". Por supuesto que la alenté a tomar la responsabilidad, le aclaré que iba a poder dedicar el tiempo necesario a su familia y que estaba seguro de que iba a poder con ambas tareas. Aceptó el cargo, hoy es una gran secretaria de Educación y Cultura, su hija ya tiene un año y pudimos, juntos, hacer compatible su vocación de servicio y las ganas de ser mamá. Casos así he tenido muchos en estos tres años de gestión.