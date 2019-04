Claramente aquí se observa que la liberación no se reduce a la salvación de la esclavitud física del pueblo de Israel, abandonándolo luego a sus pulsiones, tendencias o intereses, sino que posee un carácter redentor, sometiéndolo a Dios mediante una Ley que los libre del dominio de otros pero también de sí mismos. Aquí la libertad no es un medio sino un fin, transformando la salvación en redención, lo cual demanda la participación activa del hombre, distinguiendo así la libertad como autonomía de aquella como heteronomía. En la autonomía, el valor reside en la conducta del sujeto no condicionada por otros, pero aun sometido a sí mismo, a sus deseos e incluso inteligencia. La heteronomía enfatiza en la voluntad del sujeto no condicionada a su naturaleza, residiendo el valor en la conducta obligada por una Ley trascendente, dando sentido al apotegma: "Las Tablas [de la Ley] son obra de Dios, y la escritura era la de Dios grabada (en hebreo "jarut") en las Tablas" (Éxodo 32:16). "No leas 'jarut' (grabada) sino 'jerut' (libertad), pues no existe hombre más libre que quien se ocupa en el estudio [y práctica] de la Torá".