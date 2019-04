Hace más de 30 años un ministro de Economía de la Nación me confesó, en privado, en su despacho: "No se llame a engaño: la economía en negro, en la Argentina, tiene la misma dimensión que la economía en blanco". Como no hay estadísticas precisas sobre esta importante cuestión se debe suponer que poco ha cambiado. Veinte años después de aquel comentario se calculaba que un 20% del total de una inversión industrial o productiva en la Argentina entraba en la categoría de "corrupción".