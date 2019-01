El líder tiene un plan. "Se escucha a sí mismo, no ha dicho nada, es distante, no me he enterado". ¡Cuántas veces hemos oído este tipo de comentarios! Para comunicar bien hay que tener un guion, ser breve y hablar claro. Y también, por supuesto, transmitir las emociones del modo adecuado, porque, como decía Miguel de Cervantes, "lo que se sabe sentir se sabe decir".