Más allá de cada caso, lo que importa es entender que no hay sustituto para la política y los políticos. Que estos normalmente no son ni mucho mejores ni mucho peores que la sociedad de la que emergen. Y que en todo caso, practican el difícil oficio de la conducción del Estado. Desgraciadamente, es muy recurrente la contradicción popular de que, así como queremos al médico más experiente y sólido para operarnos, o el escribano más confiable para escriturar nuestra casa, en la política privilegiamos a quien no tiene experiencia, no se sabe bien lo que piensa y no responde a estructuras institucionales. Da para pensar.