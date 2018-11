Y a esto se agregan algunos relatos que los argentinos tenemos de nosotros mismos, como que somos pasionales, que somos emocionales, y yo creo que en realidad, más que emocionales y pasionales, vivimos en una especie de adolescencia perpetua, de inmadurez continua que nos impide integrar diversidades, entender que la realidad está hecha de múltiples aspectos —que en el caso del fútbol quiere decir, otros equipos, hinchas de otros equipos, cuya existencia permite la existencia de mi equipo también. Esto no lo entendemos en el fútbol ni en la vida: que si todos fuéramos hinchas de un solo equipo y si solo existiera un equipo, no habría contra quién jugar, no habría con quién competir, no habría con quién disfrutar este juego.