Yo sé que estoy verde. Que todo lo analizo bajo el tamiz de cómo impacta tal o cual situación, tal o cual posición, tal o cual declaración en relación con qué puede pasar el miércoles 8 en la sesión en el Senado cuando se discuta el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero aun en los momentos en los que trato de autoimponerme no ver todo en el tamiz aborto legal-aborto clandestino, me cuesta. Porque me parece que, al final (o desde el principio, mejor dicho) la discusión por esta ley enmarca tantas más cosas que la interrupción del embarazo que me es imposible no estar verde.