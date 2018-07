Hace tiempo que muchos pensamos que con su concepción política no tenemos salida. Jamás se nos ocurriría reivindicar a la anterior, solo que quienes no participamos de ningún fanatismo, ni el de Cristina, ni el "peronista", ni el neoliberal, ni el de los mercados, para nosotros, hasta el momento, la verdadera política se niega a reasumir el control de la sociedad. Solemos llegar tarde a todo, al capitalismo productivo lo convertimos en el paraíso de los servicios públicos subsidiados. No triunfaron los que generan riqueza sino simplemente los que nos saquean. Las privatizaciones destruyeron nuestra integración social.