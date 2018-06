En la República Islámica de Irán, durante las marchas contra la crisis económica y social que han azotado en los últimos días las principales calles del país, han aparecido consignas altamente llamativas y que muestran una cara de la sociedad que pocas veces se destaca en los medios: "No Líbano, no Gaza. Mi vida es por Irán", "Muerte a Siria", "Palestina (y) Siria son la causa de nuestra miseria", "Muerte al dictador", "Muerte a Jamenei", "Reza Shah, bendecimos tu alma", "Larga vida al Shah", "Oh, iraníes honorables, apoyen, apoyen".