Una primera estrategia dilatoria de carácter formal fue haber girado el proyecto sancionado a distintas comisiones cuyas competencias, según surge del reglamento de la Cámara de Senadores, no se relacionan con la materia en discusión. El fin no es dilatar el tratamiento, sino que, al igual que sucedió con la ley de matrimonio igualitario, se persigue obtener un dictamen de mayoría que rechace la sanción del proyecto de ley para que este sea el primero en ser tratado oportunamente por el plenario. La plena vigencia de la ley de matrimonio igualitario demuestra que no fue una táctica exitosa por más que se vuelva a intentar.