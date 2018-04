El debate será arduo, ciertamente, pero el próximo gobierno esperemos que lo abra y lo cierre con esas necesarias reformas. Pasará por un tremendo conflicto. Soñamos con que no sea así, que la razón predomine, pero la experiencia nos dice que lamentablemente así será. Lo saben bien incluso los técnicos de origen frenteamplista que tuvieron que abandonar el Gobierno. Pero también la experiencia nos muestra que, cuando un gobierno tiene determinación, pese a esas oposiciones, se pueden hacer avances. Hoy, cuando se habla de un marco curricular común, a nadie se le ocurre pensar que no deba haber una autoridad común, como es el Consejo Directivo Central (Codicen). Eso se logró en la ley de 1972. La propuse como ministro y de "fascista" para abajo me dijeron de todo, por "arrasar" las autonomías, o sea, aquellos compartimentos estancos que gobernaban un feudo de primaria, otro de secundaria y otro de la UTU. De a ratos, la única que todavía invoca la "autonomía de Secundaria" es su actual directora general. Todo el resto está conteste en que no es posible imaginar una enseñanza como proceso continuo sin un diseño global, administrado por una autoridad común.