Policía difunde nueva información sobre la pareja encontrada sin vida dentro de una camioneta en Nicaragua

Según la policía, las víctimas fueron asesinadas a balazos después de que dos sujetos las citaran la noche previa al hallazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional de Nicaragua informó este martes que detuvo a dos hombres a quienes señala como presuntos responsables de la muerte de Franklin Jerry Lampín Sánchez y Yeimy Valeska Solórzano Corea, una pareja hallada sin vida dentro de una camioneta en el municipio de Nagarote, departamento de León. La versión oficial modifica las primeras hipótesis divulgadas por medios oficialistas, que apuntaban a un presunto femicidio seguido de suicidio.

Karen Obando, responsable de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, afirmó que los sospechosos son Luis C., de 24 años, y Ernesto C., de 38. Según su declaración, los detenidos son señalados como autores de las muertes de la pareja.

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La vocera precisó que las víctimas fueron encontradas sin vida la mañana del sábado 29 de agosto dentro de una camioneta estacionada en una vía pública de la comarca Peña Ventosa.

La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a dos hombres por el asesinato de Franklin Jerry Lampín Sánchez y Yeimy Valeska Solórzano Corea en Nagarote, León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el relato policial, la institución recibió el aviso sobre el hallazgo a las 6:50 (hora local). Los cuerpos estaban en una camioneta. El examen realizado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal estableció que ambos fallecieron por trauma craneoencefálico grave.

Las versiones iniciales apuntaban a un ataque dentro del vehículo

La hipótesis de un feminicidio seguido de suicidio surgió en las horas posteriores al hallazgo. Información divulgada por medios oficialistas señaló que Lampín Sánchez habría atacado a Solórzano Corea dentro del vehículo y luego se habría disparado.

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Aquellos reportes indicaban que la mujer tenía heridas de bala en el tórax y el cráneo, mientras que el hombre presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. También mencionaban el hallazgo de una pistola dentro de la camioneta y sostenían que la trayectoria de los disparos contra Solórzano Corea parecía provenir del sector del conductor.

La Policía Nacional no había emitido entonces un pronunciamiento público sobre la mecánica de las muertes. La información disponible se basaba en versiones preliminares difundidas por La Primerísima y otros medios vinculados al oficialismo.

La nueva declaración policial descarta que Franklin haya sido el agresor de su cónyuge. Obando sostuvo que el crimen se originó en conflictos previos entre las víctimas y los dos detenidos, aunque no detalló la naturaleza de esas supuestas rencillas.

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Las autoridades remitieron a los detenidos con un revólver y una pistola que, según la Policía de Nicaragua, fueron usados en el crimen de la pareja hallada en la camioneta. (Cortesía: Redes sociales)

Policía dijo que la pareja fue llevada a Peña Ventosa bajo amenazas

Según la vocera, los hechos comenzaron la noche del viernes 28 de agosto. Los ahora capturados habrían citado a la pareja a las 21:30 (hora local) en el sector conocido como la barrera municipal de Nagarote.

Obando afirmó que los dos hombres abordaron la camioneta en la que viajaba Franklin y Yeimy. Después, siempre según la versión policial, los intimidaron con armas de fuego y los obligaron a trasladarse hacia la comarca Peña Ventosa.

Luego agregó que los sospechosos habrían llevado a la pareja al sitio donde fueron localizados los cuerpos. La Policía sostiene que los acusados dispararon contra las víctimas y escaparon después del ataque. “Motivados por rencillas personales, intimidaron con armas de fuego, llevándolos a la comarca Peña Ventosa, donde les realizaron disparos”, declaró Obando.

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La institución informó que durante el operativo ocupó un revólver y una pistola, armas que presentó como pruebas vinculadas al doble homicidio. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La causa deberá avanzar en sede judicial, donde se definirá la responsabilidad penal de los acusados.