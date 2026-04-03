Nicaragua

El viacrucis de Viernes Santo se reinventa en Nicaragua ante restricciones del régimen

Las restricciones no impidieron que los nicaragüenses católicos participaran en la emblemática ceremonia, mostrando su devoción bajo la atenta mirada de los asistentes y adaptándose a la nueva modalidad impuesta por el régimen de Ortega

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Cientos de fieles católicos se congregaron este Viernes 3 de abril en los jardines de la Catedral para participar en el tradicional viacrucis penitencial. A diferencia de años anteriores, la actividad no se realizó en las calles, sino dentro del recinto religioso, luego de que las autoridades policiales establecieran restricciones a las manifestaciones públicas, incluidas las de carácter religioso, sin previa autorización. (Video: EFE)

Los nicaragüenses participaron el Viernes Santo en el viacrucis celebrado dentro de la Catedral Metropolitana de Managua como parte de una promesa de fe, durante una jornada en la que la procesión se limitó a los espacios internos por decisión de las autoridades policiales, según informó la agencia de noticias española EFE.

NICARAGUA, 03/04/2026.- Una persona participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Una persona participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR

La restricción a las manifestaciones públicas, implementada este año por la Policía, forzó a que el viacrucis se realizara únicamente dentro de los templos o en sus atrios, afectando tanto a la principal iglesia de la capital como a otras parroquias del país, acorde con la información divulgada por EFE. En años previos, estas procesiones recorrían las calles; en esta ocasión, la ceremonia se mantuvo en el interior, con los fieles completando las 14 estaciones bajo vigilancia policial, sin incidentes reportados.

NICARAGUA, 03/04/2026.- Personas participan en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Personas participan en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR

El acto concluyó con una eucaristía en la entrada principal, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Durante la ceremonia, los asistentes, muchos vestidos de blanco, descalzos o portando imágenes religiosas, realizaron plegarias en familia. La ruta penitencial terminó en el atrio del templo y no ante la tradicional imagen de la Sangre de Cristo, dañada en un incendio en julio de 2020 y considerada un símbolo central de devoción en Nicaragua, según los datos de EFE.

NICARAGUA, 03/04/2026.- Una persona participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Una persona participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Una mujer participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Una mujer participa en el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Personas sostienen cuadros con la imagen de Jesús durante el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR
NICARAGUA, 03/04/2026.- Personas sostienen cuadros con la imagen de Jesús durante el viacrusis de Semana Santa este viernes, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE/ STR

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