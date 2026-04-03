El viacrucis de Viernes Santo se reinventa en Nicaragua ante restricciones del régimen

Los nicaragüenses participaron el Viernes Santo en el viacrucis celebrado dentro de la Catedral Metropolitana de Managua como parte de una promesa de fe, durante una jornada en la que la procesión se limitó a los espacios internos por decisión de las autoridades policiales, según informó la agencia de noticias española EFE.
La restricción a las manifestaciones públicas, implementada este año por la Policía, forzó a que el viacrucis se realizara únicamente dentro de los templos o en sus atrios, afectando tanto a la principal iglesia de la capital como a otras parroquias del país, acorde con la información divulgada por EFE. En años previos, estas procesiones recorrían las calles; en esta ocasión, la ceremonia se mantuvo en el interior, con los fieles completando las 14 estaciones bajo vigilancia policial, sin incidentes reportados.
El acto concluyó con una eucaristía en la entrada principal, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Durante la ceremonia, los asistentes, muchos vestidos de blanco, descalzos o portando imágenes religiosas, realizaron plegarias en familia. La ruta penitencial terminó en el atrio del templo y no ante la tradicional imagen de la Sangre de Cristo, dañada en un incendio en julio de 2020 y considerada un símbolo central de devoción en Nicaragua, según los datos de EFE.