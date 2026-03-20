El volcán Masaya en Nicaragua registra más de 20 sismos en las últimas horas

El volcán Masaya registra más de 20 sismos en menos de 24 horas, el mayor de 3,4 grados, según Ineter. (Cortesía: ClarOscuro Noticias)

El volcán Masaya, situado a 23 kilómetros al suroeste de Managua, experimenta desde la noche del miércoles y continuaban este jueves un enjambre de más de 20 sismos, el mayor de ellos de 3,4 grados de magnitud, según informó la agencia EFE a partir de datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). El fenómeno sísmico, que comenzó a las 19:40 hora local en la región este del complejo volcánico, ha sido vigilado de cerca por las autoridades nicaragüenses.

De acuerdo con el reporte de la Red Sísmica Nacional, los movimientos telúricos se originaron en fallas internas del complejo, específicamente entre el cráter San Fernando y la laguna de Masaya. El Ineter detalló que solo once de los sismos han podido ser localizados debido a su baja magnitud, aunque todos forman parte de una actividad sísmica inusual en el área. El evento de mayor intensidad se registró a las 19:47, con epicentro a tres kilómetros al este del volcán y una profundidad de seis kilómetros, sensación que alcanzó a habitantes de Masaya, Nindirí y el sector sur de Managua.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales indicó que sus especialistas realizan inspecciones de campo y mantienen vigilancia constante. “El comportamiento actual de esta sismicidad no representa un peligro a la población aledaña. Sin embargo, por ser una zona geológicamente activa, amerita vigilancia cercana”, comunicó la entidad, según recoge EFE. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred) solicitó a la ciudadanía mantener la calma ante el enjambre sísmico.

Autoridades nicaragüenses intensifican la vigilancia tras un enjambre sísmico inusual alrededor del complejo volcánico Masaya. (Archivo)

Por su parte, Wilfried Strauch, director del Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central (CATAC), señaló que la actividad podría derivar en un incremento sísmico si la causa es tectónica, o en una eventual erupción si el fenómeno obedece a procesos volcánicos. “No podemos predecirlo aún”, afirmó Strauch en declaraciones recogidas por EFE.

El volcán Masaya permanece en actividad eruptiva desde diciembre de 2015 y actualmente alberga un lago de lava, conocido como ‘La boca del infierno’, que alcanza temperaturas superiores a los 1.093,3 grados Celsius (2.000 °F). Este lago emite más de 330.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente y se ha convertido en un atractivo turístico por su accesibilidad y el fenómeno geológico que representa. El sitio, ubicado en el Parque Nacional Volcán Masaya, está rodeado por un bosque tropical seco y registra, según la información oficial, al menos 18 episodios eruptivos desde 1520, incluyendo eventos destacados en 1772 y 1820.

La vigilancia sobre el Masaya continuará en los próximos días, con énfasis en la evolución de la actividad sísmica y volcánica, señalaron las autoridades a EFE.

Erupciones recientes

El volcán Masaya, ubicado en el departamento de Masaya, Nicaragua, registró varios episodios eruptivos en las últimas décadas, generando alertas entre la población local y afectando el entorno natural del parque nacional. De acuerdo con reportes los incidentes más recientes han sido monitoreados por autoridades nacionales e internacionales.

El volcán Masaya registra más de 20 sismos en menos de 24 horas, el mayor de 3,4 grados, según Ineter.REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo

El 4 de octubre de 2003 se reportó una nube eruptiva con una altura estimada de 4,6 kilómetros, fenómeno que fue observado por organismos de monitoreo y que se sumó a la serie de eventos documentados en los años recientes, según datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

En abril de 2012, el cráter Santiago, parte del complejo del volcán Masaya, expulsó material incandescente que originó un incendio en una superficie de 1,5 hectáreas y motivó el cierre temporal del parque nacional. Las autoridades detectaron una nueva fisura relacionada con el cráter, así como un incremento en la temperatura y la emisión de gases.

El cráter Santiago se encuentra entre los siete volcanes activos de Nicaragua en 2012 y ha sido escenario de al menos 18 eventos eruptivos desde 1520, incluidos los episodios históricos de 1772 y 1820. En 1965, la zona experimentó importantes explosiones acompañadas de derrumbes en los alrededores.