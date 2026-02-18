Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Roberto Clemente Guevara Gómez, director la cárcel La Modelo, ubicada en Tipitapa. (Foto redes sociales)

Estados Unidos sancionó a Roberto Clemente Guevara Gómez, director del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como cárcel La Modelo y ubicado en Tipitapa, por violaciones a derechos humanos contra presos políticos en Nicaragua.

La designación fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó en un comunicado oficial que la medida responde a esfuerzos de rendición de cuentas por los abusos cometidos contra presos políticos bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según el pronunciamiento, la sanción se basa en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

De acuerdo con el comunicado, Guevara Gómez fue señalado por su participación en una “grave violación de un preso político”. La sanción implica la prohibición de entrada a territorio estadounidense y puede extenderse a familiares inmediatos, conforme a la normativa aplicable.

En los últimos años, organizaciones de derechos humanos y familiares de reclusos han denunciado malos tratos y vejámenes contra presos políticos en La Modelo, especialmente en la celda de máxima seguridad conocida como “la 300”. Guevara Gómez dirige ese centro penitenciario desde 2018.

La cárcel La Modelo es un conjunto de edificaciones que abarca unos 13.980 metros cuadrados. En la parte posterior del recinto se ubica la Galería 300, un área de máxima seguridad aislada del resto mediante muros de cinco metros de altura.

La cárcel La Modelo es la más grande de Nicaragua, y ha recibido múltiples denuncias por abusos a derechos humanos. (Foto La Prensa)

Originalmente fue concebida para recluir a reos de alta peligrosidad ligados al crimen organizado y al narcotráfico, pero la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la ha empleado para mantener en aislamiento a determinados presos políticos. Dispone de 150 celdas con espacio para 300 internos, dos por cada celda.

El mismo Daniel Ortega fue uno de los reos que inauguraron la cárcel La Modelo, cuando fue condenado en noviembre de 1967 por el asalto a una sucursal bancaria. Le asignaron el número 198.

En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas incluyó a Guevara Gómez en una lista de 54 funcionarios señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos vinculadas a la represión posterior a las protestas de abril de 2018. Testimonios recopilados por ese grupo refieren actos de tortura, golpizas y malos tratos contra detenidos políticos.

Rubio reiteró además el llamado de Washington a la liberación de los reclusos por motivos políticos. “Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”, señaló.

El líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro afirmó que el señalamiento del Departamento de Estado resulta específico al mencionar la violación de derechos humanos de “un preso político”.

Según Chamorro, esto “puede referirse a uno de los tantos casos documentados” y constituye “un elemento importante a tomar en cuenta” en tanto puede ser el inicio de procesos judiciales en Estados Unidos contra casos particulares en Nicaragua, especialmente los cometidos contra ciudadanos estadounidenses como fue el caso del preso político Eddy Montes, asesinado el 16 de mayo de 2019 por custodios de la cárcel La Modelo, que dirige Roberto Clemente Guevara Gómez.

Chamorro también destacó la parte final del comunicado en la que se exige la liberación de los detenidos por razones políticas. A su juicio, ese pronunciamiento muestra que “continúa la presión por la liberación de todos y cada uno de los presos políticos en Nicaragua” y mantiene el foco internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.