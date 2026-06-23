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Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos mantienen abierto el paso por Ormuz

La nueva etapa de diálogo contempla dos meses de normalidad para la navegación comercial, en paralelo a las negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones

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El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, informó que las conversaciones técnicas concluyeron con la creación de cuatro grupos de trabajo enfocados en el levantamiento de sanciones, el programa nuclear iraní, la reconstrucción económica y los mecanismos de seguimiento e implementación de los acuerdos (Foto: Shutterstock)

El estrecho de Ormuz continuará abierto para la navegación comercial y sin costos adicionales para los buques durante al menos los próximos 60 días, según confirmó este martes el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini. La decisión forma parte del acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y avanzar hacia un entendimiento definitivo, una señal que aporta previsibilidad a uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional y las cadenas globales de suministro.

La confirmación llega después de varias semanas de incertidumbre en torno al futuro de esta vía marítima estratégica, cuya eventual interrupción había generado preocupación en los mercados energéticos, en la industria naviera y entre los operadores logísticos de todo el mundo. El anuncio también reduce temporalmente el riesgo de nuevas disrupciones en el abastecimiento global de petróleo y derivados.

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Condiciones del acuerdo y advertencias de Irán

Según explicó Bahreini, las embarcaciones comerciales podrán continuar utilizando el paso marítimo sin pagar tarifas especiales durante el período acordado. Sin embargo, el diplomático advirtió que el escenario futuro dependerá del resultado de las negociaciones en curso y anticipó que la situación “no será la misma que antes de la guerra”.

Las declaraciones sugieren que Teherán evalúa introducir cambios en el esquema de control y seguridad del estrecho una vez concluido el plazo de sesenta días. Aunque el representante iraní evitó precisar cuáles podrían ser esas medidas, sí confirmó que su país mantendrá conversaciones con Omán, nación con la que comparte la soberanía sobre esta vía marítima, para analizar futuras disposiciones sobre su funcionamiento.

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Impacto en la logística y el transporte marítimo

La continuidad operativa del estrecho es una noticia especialmente relevante para el sector logístico. Durante los últimos meses, los conflictos en Medio Oriente obligaron a numerosas compañías navieras y operadores de transporte a revisar rutas, incrementar medidas de seguridad y asumir mayores costos asociados a seguros, combustible y tiempos de tránsito.

La importancia de Ormuz trasciende la cuestión energética. Si bien la mayor parte de la atención suele centrarse en el petróleo, la estabilidad de esta ruta también impacta sobre el transporte marítimo de productos petroquímicos, fertilizantes, materias primas industriales y diversos insumos fundamentales para la actividad manufacturera global.

Avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

En paralelo al anuncio sobre la reapertura y normalización del tránsito marítimo, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos continúan avanzando en Suiza. El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, informó que las conversaciones técnicas concluyeron con la creación de cuatro grupos de trabajo enfocados en el levantamiento de sanciones, el programa nuclear iraní, la reconstrucción económica y los mecanismos de seguimiento e implementación de los acuerdos.

Además, ambas partes acordaron que la próxima etapa será supervisada por un comité de alto nivel integrado por representantes de los gobiernos involucrados y mediadores regionales. Aunque todavía no se informó una fecha para el siguiente encuentro, la creación de esta estructura institucional es interpretada como una señal de continuidad en el proceso negociador.

Ormuz
La estabilidad de esta ruta también impacta sobre el transporte marítimo de productos petroquímicos, fertilizantes, materias primas industriales y diversos insumos fundamentales para la actividad manufacturera global (Foto: Shutterstock)

Medidas económicas y efectos en los mercados energéticos

Otro de los aspectos destacados es la decisión de liberar 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el exterior, medida que se ejecutaría en dos tramos de 6.000 millones de dólares. Asimismo, Estados Unidos autorizó temporalmente la producción, venta, transporte e importación de petróleo y derivados iraníes por un período de 60 días.

Estas medidas podrían contribuir a una gradual recuperación de los flujos energéticos internacionales. Antes de las restricciones aplicadas este año, Irán exportaba más de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Posteriormente, esos volúmenes se redujeron de forma considerable, afectando tanto a los mercados energéticos como a los operadores vinculados al transporte marítimo.

Puntos de desacuerdo y perspectivas

A pesar de los avances, persisten algunos puntos de desacuerdo. Bahreini rechazó versiones que indicaban una eventual aceptación de inspecciones internacionales en instalaciones nucleares iraníes y sostuvo que todavía no existen acuerdos concretos sobre ese tema. También aclaró que Teherán decidirá de manera autónoma el destino de los fondos liberados.

Mientras las negociaciones continúan, la principal señal para el comercio global es que el estrecho de Ormuz permanece abierto. Para las cadenas de suministro internacionales, esto implica una reducción inmediata de la incertidumbre en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

No obstante, los próximos dos meses serán determinantes para conocer si esta estabilidad temporal puede transformarse en una solución más duradera para una región cuya evolución sigue siendo observada de cerca por gobiernos, mercados y operadores logísticos de todo el mundo.

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