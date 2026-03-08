Movant LogComex

Día de la Mujer: el crecimiento de la participación femenina en la logística

En el Día Internacional de la Mujer, el sector logístico también refleja cambios: más mujeres se incorporan a operaciones, comercio exterior y transporte terrestre en una industria clave para el movimiento de mercancías

Guardar
A pesar de los avances
A pesar de los avances registrados en los últimos años, el desafío de ampliar la participación femenina en logística y transporte sigue vigente (Ilustración: Movant Connection)

Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de oportunidades y sobre los desafíos que aún persisten en distintos ámbitos laborales.

En sectores como la logística, el transporte y el comercio exterior, tradicionalmente asociados a perfiles masculinos, el cambio comienza a hacerse visible.

La transformación de las cadenas de suministro, la digitalización de procesos y la creciente profesionalización del sector están generando nuevas oportunidades para el desarrollo de talento femenino en actividades vinculadas al comercio internacional, la planificación logística, la gestión portuaria y el transporte.

Según distintos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la participación femenina en el sector logístico y de transporte a nivel global sigue siendo limitada.

En promedio, entre el 17% y el 24% de la fuerza laboral del sector está compuesta por mujeres, aunque la presencia femenina suele ser mayor en áreas como planificación logística, gestión administrativa y operaciones de comercio exterior.

Más mujeres en la gestión de cadenas de suministro

La evolución del sector logístico en los últimos años ha estado marcada por una creciente demanda de perfiles especializados en gestión de cadenas de suministro, comercio exterior, análisis de datos y planificación de operaciones.

En este contexto, cada vez más mujeres se incorporan a áreas clave como:

  • Planificación logística
  • Operaciones de comercio exterior
  • Gestión de abastecimiento
  • Coordinación de transporte internacional

De acuerdo con diversos estudios sobre diversidad organizacional, las empresas que promueven equipos más diversos suelen registrar mejoras en innovación, capacidad de adaptación y toma de decisiones estratégicas, especialmente en industrias complejas como la logística y el comercio internacional.

En el comercio exterior, por ejemplo, la presencia femenina es particularmente visible en áreas vinculadas a la gestión documental, la coordinación de operaciones aduaneras y la administración de procesos de importación y exportación, donde el conocimiento técnico y la precisión operativa resultan fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia de las operaciones.

La transformación del sector logístico

El avance de la digitalización, la automatización y las plataformas tecnológicas también está contribuyendo a modificar el perfil del empleo logístico.

Si durante décadas el sector estuvo asociado principalmente a tareas físicas o operativas, hoy muchas posiciones requieren capacidades analíticas, conocimiento de sistemas, manejo de datos y comprensión de flujos internacionales de comercio.

Esta evolución amplía el abanico de oportunidades para nuevos perfiles profesionales y facilita la incorporación de talento femenino en áreas estratégicas del sector.

Al mismo tiempo, la creciente complejidad del comercio global exige profesionales capaces de gestionar redes logísticas cada vez más extensas, que conectan productores, centros de distribución, puertos, terminales logísticas y mercados internacionales.

Un sector que empieza a sumar más mujeres conductoras

Uno de los cambios que comienza a observarse en el sector logístico es la presencia creciente de mujeres conductoras de camiones, una actividad históricamente dominada por hombres.

A nivel global, menos del 6% de los conductores profesionales de camiones son mujeres, según datos de la International Road Transport Union (IRU), lo que refleja el fuerte desequilibrio de género que aún existe en el transporte de cargas.

En Argentina la participación es todavía más baja. Distintas estimaciones del sector indican que alrededor del 1% de los choferes de transporte de cargas son mujeres, aunque en los últimos años comenzaron a impulsarse programas de capacitación y formación profesional orientados a ampliar el acceso femenino a esta actividad.

Las empresas que promueven equipos
Las empresas que promueven equipos más diversos suelen registrar mejoras en innovación, capacidad de adaptación y toma de decisiones estratégicas (Foto: Shutterstock)

Al mismo tiempo, la creciente demanda de conductores en el transporte terrestre abre nuevas oportunidades para diversificar la fuerza laboral del sector.

En un contexto de expansión del comercio y del movimiento de mercancías, la incorporación de más mujeres al transporte de cargas y a las operaciones logísticas aparece como uno de los cambios que podría marcar la evolución del sector en los próximos años.

El desafío de ampliar la participación

A pesar de los avances registrados en los últimos años, el desafío de ampliar la participación femenina en logística y transporte sigue vigente.

Diversas iniciativas impulsadas por organismos internacionales, universidades y asociaciones del sector buscan promover la capacitación y el desarrollo profesional de mujeres en áreas vinculadas al comercio internacional, la logística y la gestión de cadenas de suministro.

El objetivo es fomentar entornos laborales más diversos y ampliar el acceso a oportunidades dentro de una industria que cumple un rol estratégico en la economía global.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el sector logístico también pone el foco en la importancia de seguir impulsando la formación, el liderazgo y la participación femenina en una actividad que conecta la producción con el comercio mundial.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorAbastecimientoCadena De Abastecimiento

Últimas Noticias

La reconfiguración del comercio exterior textil frente a nuevos flujos de abastecimiento global

Nilda Rotela, despachante de aduana, comparte su mirada sobre la evolución normativa del sector y el impacto de la competencia internacional en el mercado argentino

La reconfiguración del comercio exterior

La OMI alerta por la seguridad de la gente de mar tras ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El organismo marítimo de la ONU llamó a reducir las tensiones tras los ataques a buques mercantes en la región, incidentes que ya provocaron muertes entre tripulantes y encendieron alertas

La OMI alerta por la

Día del Campo: la logística que sostiene el principal negocio exportador de Argentina

En el Día del Campo, el sector agroindustrial vuelve a mostrar su peso en la economía argentina: genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país y depende de una compleja red logística que conecta producción, puertos y mercados internacionales

Día del Campo: la logística

La industria del juguete y el desafío de anticiparse a un calendario que define el negocio

Laura Weisvein, directora de una cadena argentina de jugueterías, analiza cómo se organiza la industria y el rol del comercio exterior en el abastecimiento

La industria del juguete y

La crisis en Oriente Medio impacta en la red logística con nuevos cargos operativos

Un informe de ALACAT advierte sobre suspensiones de reservas, desvíos de rutas y nuevos recargos por riesgo de guerra que comienzan a impactar en la red global de transporte de mercancías

La crisis en Oriente Medio
DEPORTES
“Sabía que mi destino era

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

TELESHOW
La felicidad de Floppy Tesouro

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

INFOBAE AMÉRICA

Un derrumbe en una mina

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de los 18 años pese a la prohibición del matrimonio infantil

El programa de arte y tecnología “Presente Continuo” abrió su convocatoria a 24 becas federales