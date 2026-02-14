El crecimiento exportador desde Córdoba y el valor del acompañamiento

Lucas Marchisone es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

Refiriéndose al sector, Lucas comenta que “el comercio exterior tiene muchísimas aristas y cosas que uno aprende con la práctica”. En esta entrevista, comparte su mirada sobre la realidad cordobesa, la necesidad de mayor educación exportadora y la importancia del networking profesional.

¿Cómo percibís hoy la actualidad del comercio exterior en Argentina?

Tenemos una apertura de mercado bastante importante respecto de lo que veníamos teniendo anteriormente. Y eso viene acompañado de muchos cambios. Lo que se hacía de una forma antes hoy es totalmente distinto, incluso contradictorio en algunos casos.

Ahí es donde entra el expertise del despachante. Tenemos que amoldarnos a esos cambios para que la operación salga bien y la importación o la exportación se lleve a cabo de la mejor manera. Hoy hay más apertura, sí, pero también hay que estar muy atentos porque el margen de error puede ser grande si no se interpreta bien el nuevo esquema.

¿Qué se percibe particularmente en Córdoba?

La provincia viene creciendo mucho en el comercio exterior. Tenemos un ente público-privado que acompaña a las empresas en el proceso exportador. Eso ayuda muchísimo.

También contamos con el puerto seco y con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), que nos permiten tener ciertas facilidades sin depender tanto de otros puertos. Antes, por ejemplo, si necesitábamos un contenedor, muchas veces se gestionaba en Buenos Aires o incluso en Montevideo, y después había que traerlo vacío. Ese movimiento impactaba directamente en el costo, tanto para importar como para exportar.

Hoy podemos devolver el contenedor en Córdoba sin problema. Eso evita fletes vacíos y reduce costos que terminan impactando directamente en el precio final y en la competitividad.

¿Dónde sentís que están los puntos fuertes de Córdoba a la hora de exportar?

La diversidad de productos. Hay una matriz productiva muy variada. Para mí, el problema de la falta de exportación no es de capacidad productiva, sino de desconocimiento.

Muchas empresas están en condiciones de exportar, pero no saben por dónde empezar. Tienen consultas del exterior, pero aparecen las dudas: ¿cómo cobro?, ¿cómo pago?, ¿a quién le vendo?, ¿qué puerta toco?, ¿qué asesoría necesito? Entonces se quedan en el mercado local porque les está yendo bien y no dan el paso. Y lo digo con conocimiento de causa: hay empresas que podrían estar exportando y no lo hacen simplemente por falta de educación o acompañamiento.

Si tuvieras que modificar algo para flexibilizar las exportaciones, ¿qué sería?

Educación. Para el exportador y para el importador también. Se reciben muchas consultas donde se nota que falta formación en comercio exterior. Sobre qué se puede hacer y qué no, sobre los riesgos, sobre los costos y demás.

Una operación mal calculada puede generar un error económico muy grande. Y eso sucede, en la mayoría de los casos, por falta de educación o asesoramiento integral.

Para Lucas, "tenemos una apertura de mercado bastante importante respecto de lo que veníamos teniendo anteriormente. Y eso viene acompañado de muchos cambios" (Imagen: Shutterstock)

¿Qué implica hoy una asesoría integral en comercio exterior?

En mi caso, se trabaja sobre tres patas fundamentales: La primera es la bancaria. Si hablamos de importación, cómo pagar al exterior; si hablamos de exportación, cómo cobrar. Esa parte es clave.

La segunda es la comercial: cómo hablar con el proveedor, cómo hablar con el cliente, qué información necesito del proveedor para saber que realmente existe, qué puerta tocar si quiero colocar un producto afuera.

Y la tercera, que es muy importante, es la logística aduanera. Nos encargamos de la nacionalización de la mercadería y hay que hacer un servicio puerta a puerta, siempre a nombre del importador o exportador, pero tratando de no sumarle un dolor de cabeza más a su día. La idea es que uno pueda descansar en la asesoría.

Trabajas con distintos rubros. ¿Qué particularidades tienen?

Me tocó trabajar desde el sector alimenticio, donde acompañé el desarrollo de marcas propias que hoy están presentes en más de 23 provincias, hasta repuestos para maquinaria pesada vinculada a la minería.

Hay repuestos pequeños que pueden entrar en una caja de 40 por 40, pero con mucho peso y mucho valor. Y hay piezas enormes, muy pesadas y costosas. Es mercadería que no se puede golpear, que tiene que venir perfectamente embalada y asegurada de punta a punta. Logísticamente es exigente, porque cualquier error impacta fuerte.

¿Qué perspectivas ves para este año?

Creo que 2026 va a ser un excelente año. La expectativa es acompañar a más empresas en el camino del comercio exterior, que es un camino espectacular.

Se empieza a ver movimiento en minería —se nota por la cantidad de repuestos que se importan— y también un leve crecimiento del consumo interno. Los usuarios que trabajan con productos para el mercado local están vendiendo un poco más. Eso da una señal positiva.

Si tuvieras un mensaje para otros profesionales del comercio exterior, ¿cuál sería?

Que pregunten. El comercio exterior tiene muchísimas aristas y cosas que uno aprende con la práctica. Por más que hayas estudiado mucho, la profesión te sigue enseñando.

Que no se queden con la duda. Que pregunten. Que hagan networking. Siempre hay un colega que ya pasó por esa situación y puede ayudar. Incluso cuando una operación parece engorrosa o complicada, siempre hay una solución. Esta práctica no solo sirve para hacer negocios, sino para acortar caminos. Aprender de la experiencia de otros te ahorra tiempo y errores.