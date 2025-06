La inteligencia artificial redefine procesos logísticos y la colaboración entre áreas

Juan Ignacio Asprella es especialista en marketing digital B2B (Foto: Movant Connection)

“Lo que no se automatiza, se vuelve obsoleto”, advierte. En su recorrido profesional, la evolución tecnológica fue una constante, y hoy pone el foco en cómo la inteligencia artificial redefine los vínculos, los procesos y las prioridades. En esta entrevista, comparte su mirada sobre los desafíos que enfrentan las empresas que aún no adoptaron estas herramientas, y explica por qué adaptarse ya no es una opción.

¿Cuáles son los retos de integrar inteligencia artificial?

Siempre se habla de cuatro pilares en cualquier transformación tecnológica. Primero, la adopción: identificar a quienes se entusiasman con lo nuevo y pueden contagiar ese interés. Después viene el uso lúdico, probar, jugar y amigarse con la tecnología. El tercer punto es cómo incorporarla en procesos internos y potenciar los puestos de trabajo, buscando eficiencia. Y el cuarto, los datos.

La IA permite aprovechar una enorme cantidad de datos para tomar decisiones más eficaces y rápidas. Cualquier área de una empresa tiene ese desafío y esa oportunidad.

¿Cómo puede beneficiar la inteligencia artificial al sector logístico, donde los datos y la planificación son clave?

De muchas maneras. La IA ya está presente en distintas industrias, y la logística no queda afuera. Está la IA probabilística, que no ves directamente, pero que procesa datos y genera alertas u oportunidades de mercado. Por ejemplo, puede detectar una incidencia o avisarte que algo está por vencer.

Después está la IA generativa, que ya te permite respuestas automáticas casi humanas. Eso ayuda a que tu equipo no se sature con tareas repetitivas y pueda enfocarse en lo más importante: el vínculo humano y lo estratégico.

¿Qué rol imaginás para las personas en un mundo donde casi todo se puede automatizar, incluso en puertos o centros de distribución?

Ahí entramos en una especie de ciencia ficción. Todo se puede automatizar, sí, pero estamos lejos. Y en nuestro país, probablemente más lejos todavía. La tecnología va a ir entrando donde ofrezca eficiencia: más ventas, mejor atención y reducción de tiempos.

Si detectás un problema a la noche desde otro país, tal vez la IA pueda responder sin que se pierda el vínculo por una diferencia horaria. Pero también hay que saber cuándo no tiene sentido automatizar. Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo?

En términos de confiabilidad, ¿cómo ves la percepción de los clientes frente a la inteligencia artificial?

Hay casos muy interesantes. En un banco alemán, personas mayores interactuaron con un bot de voz tan natural que luego llamaban pidiendo hablar con “la misma persona”. Eso te hace pensar.

A veces la IA puede dar mejores respuestas que un humano, pero no nos va a reemplazar. Esta herramienta también “alucina”, puede inventar cosas. La confianza se va construyendo con el tiempo. Hace dos años, si preguntabas quién usaba IA, solo el 5% levantaba la mano. Hoy, entre 60% y 70% ya la está usando. La confianza va creciendo a medida que se ve que realmente ayuda.

Para Juan, "la IA generativa ayuda a que tu equipo no se sature con tareas repetitivas y pueda enfocarse en lo más importante: el vínculo humano y lo estratégico" (Imagen: Shutterstock)

¿Cómo describirías tu evolución profesional desde tus inicios hasta convertirte en una voz reconocida en marketing B2B y transformación digital?

Desde mis inicios, es casi una obviedad hablar de transformación digital. Empecé en un mundo totalmente analógico y luego, ya en mi vida profesional, llegó el auge de la digitalización. Ahí arrancó un cambio constante. Lo que fue pasando es que esa transformación se volvió exponencial.

Antes tenías un tiempo lógico para aprender una nueva tecnología; hoy, tenés que estar todo el tiempo aprendiendo. La única constante es el cambio. Por suerte, estuve muchos años en el ámbito tecnológico, y eso me permitió ver cosas que en otras industrias pueden parecer una amenaza hasta que se adaptan. La tecnología termina siendo parte del día a día.

¿Cómo puede el marketing B2B colaborar con áreas como supply chain o compras para generar decisiones más informadas?

Hoy todo tiene que estar integrado. Si no trabajas con herramientas de marketing que tengan inteligencia artificial, empezá. Muchas plataformas ya la traen incorporada. Por ejemplo, un canal de atención puede automatizar el 80% de las consultas repetitivas. Eso libera tiempo para que marketing, compras y proveedores trabajen en los temas que realmente requieren análisis y resolución.

Es clave detectar dónde podés incorporar IA para optimizar procesos sin perder el vínculo humano.

¿Qué habilidades serán fundamentales para los profesionales del marketing en los próximos años?

Primero, seguir capacitándose. Cuando yo estudié, lo más disruptivo era el marketing por correo electrónico. Si me hubiera quedado con eso, estaría en desventaja. Hoy, quienes salen de la facultad ya vienen con una conexión distinta con la tecnología.

El desafío es no quedarse con lo aprendido: lo que hoy te sirve, en seis meses ya puede estar viejo. Hay que estar atento a las tendencias y entender que la evolución es constante.

Hace nada, la IA solo respondía texto. Hoy genera imágenes, videos y contenidos. Si te quedás con la primera versión, te perdés todo lo que vino después.

¿La inteligencia artificial vino a reemplazarnos?

Yo creo que no, vino a complementar. Cuando comenzaron a aparecer las planillas de cálculos muchos pensaban que iban a quedarse sin trabajo, y terminó siendo una herramienta que potenció a los profesionales. Con la IA va a pasar lo mismo. Quien se adapte más rápido va a tener una ventaja. No importa si estás en marketing o en otra área: si te actualizás, vas a estar mejor preparado para lo que viene.