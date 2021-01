Agua con limón en ayunas: todos sus beneficios

Shutterstock 162

Puede que el sabor ácido impida su disfrute, y a la mayoría de las personas no les guste por ese motivo. Pero no hay duda de que se trata de un alimento sumamente potente en lo que a su aporte en cualidades protectoras y curativas se refiere. Los limones contienen muchas sustancias, en especial el ácido cítrico, calcio, magnesio, vitamina C, bioflavonoides, pectina y limoneno, que promueven la inmunidad y combaten la infección.

Un jugo de limón en ayunas brinda importantes beneficios: además de ser un exitoso aliado a la hora de encarar un plan nutricional para perder peso -ya que es digestivo y depurativo del hígado- posee un fuerte poder antibacterial, antiviral y gran estimulación inmunológica. Se caracteriza por eliminarlas del organismo y desintoxicar el cuerpo.

El limón tiene minerales y vitaminas que eliminan rápidamente las toxinas del cuerpo.

La Universidad de Copenhagen ha realizado estudios acerca de tomar el limón en ayunas y asegura que es diurético y equilibra los niveles de PH.





1. Mejora nuestra digestión

Beber agua caliente o templada con limón en ayunas enciende el fuego digestivo y ayuda a limpiar el tracto intestinal de las toxinas que pudieron haberse acumulado durante la noche. Además, se considera un estimulante billiar, lo que ayudaría a la digestión y a fomentar la desintoxicación del hígado.

2. Alcalinizante

Como dijimos, al ser metabolizados, él acido ascorbico y cítrico ayudan a alcalinizar nuestra sangre. Ayudando a eliminar la acidez de nuestro cuerpo y manteniendo el Ph alcalino que el organismo necesita para funcionar correctamente.

3. Mejora nuestro sistema inmune

Ademas de tener propiedades antibacterianas , es bien conocido de que el limón es una fuente robusta de Vitamina C, molécula indispensable para un buen funcionamiento del sistema inmune, ayudando en la protección de posibles infecciones.

4. Detoxificante

Gracias a su alto contenido en antioxidantes como la vitamina C, el acido citrico y los flavonoides son todos antioxidantes útiles para prevenir enfermedades de origen oxidativo (isquemia, diabetes tipo 2 o incluso algunos tipos de cáncer) y además son inhibidores de la neuro inflamación, por lo que hay estudios que lo asocian a la prevención del Alzheimer o el Parkinson.

5. Hidratante corporal y linfático.

El agua y el jugo del limón apoyan al sistema inmune, hidratándolo y remplazando los fluidos perdidos por nuestro cuerpo.

6. Diurético

Estimula la producción de orina, ayudando así también a la eliminación de toxinas.

7. Purifica la piel

Ya sea por su poder alcalinizante, como por su potencia antioxidante, mantendrá nuestra piel fresca, sana y joven. Ademas que la vitamina C que contiene, tiene un papel importante en la síntesis de colágeno.

9. Ayuda a perder peso.

Quizás no de manera directa, pero si indirectamente, ya que mejorando el poder digestivo, ayuda a mejora la absorción y asimilación de los nutrientes, ademas es rico en fibra pectina, que ayuda a combatir el hambre y los antojos, pero OJO que para ello no te debes olvidar de agregar la pulpa!!

10. Mejora la absorción de hierro “no hemo”

El hierro “no hemo” es aquel que aportan los alimentos de origen vegetal cómo las legumbres, las hortalizas de hoja verde o los frutos secos. Gracias a su contenido en vitamina C, el limón mejora la absorción del mismo.

En realidad, para aprovechar este beneficio al máximo, tendrías que tomarlo con las comidas o agregar unas gotas directamente en tus ensaladas.

Ahora bien… ¿todos pueden consumirlo?

Los pacientes con ardor estomacal, reflujo, gastritis o úlceras gástricas, deberían evitarlo. Ademas, ante la presencia de aftas bucales, su consumo podría prolongar el tiempo de curación de las mismas.

Si padeces de migrañas o fuertes dolores de cabeza, debería ser evitado como también todas las frutas cítricas.

Por su naturaleza abrasiva, puede dañar el esmalte dental o debilitarlos. Te aconsejo utilizar un sorbete o enjuagar la boca con agua luego de su consumo.

Como medico ayurveda, los individuos con un Pitta desequilibrado o un Agni excesivamente potente deberían evitarlo.

*La autora es médica (MN 133505), especializada en medicina ayurveda, nutrición familiar, health and beauty coach.

