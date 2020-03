El viernes 13 los comercios continuaban abiertos pero se veía a quienes atendían tomando más recaudos de lo habitual, utilizaban guantes látex y limpiaban con desinfectante cada pantalla y mostrador luego del paso de los clientes. Se cancelaron las sesiones de teatro y acto seguido los museos y demás espectáculo a nivel masivo. Al salir a la calles se notaba que la circulación empezaba a disminuir. En el metro de Nueva York ya no el mismo caudal de lo habitual y en las farmacias se comenzaban a vaciar los estantes de medicamentos como vitamina C, paracetamol y todo tipo de remedio para combatir los síntomas de la gripe. Además de materiales preventivos como guantes de látex, alcohol en gel y barbijos ya no había disponibles hace una semana atrás.