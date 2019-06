– No mirar directamente el sol con o sin eclipse en forma prolongada.

– No usar placas radiográficas (no dan protección).

– No mirar el eclipse con instrumentos ópticos, cámaras binoculares, telescopios, que no tengan los filtros adecuados por que aumenta el riesgo.

– No usar anteojos de sol para observar el Eclipse (no dan protección).

– No dejar a los niños observar el eclipse sin la protección adecuada y sin supervisión de un adulto que controle que no se saquen los anteojos.