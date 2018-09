En la revista Proceedings of the National Academy of Science, la doctora Lavers informa de una zona especial en la que hay 672 residuos por metro cuadrado, la cantidad más alta registrada en cualquier parte del mundo. Se estima que la isla, en total, cuenta con 38 millones de piezas de plástico, con un peso de 18 toneladas, afectando gravemente a la fauna local.