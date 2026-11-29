EZLN Chiapas Caravana CDMX Madres Buscadoras (Redes)

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El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), garantizó el respeto a los derechos humanos y las libertades de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes participan en la caravana que se dirige a la Ciudad de México, donde sostendrán encuentros con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Ante los anuncios y comunicaciones realizados por voceros de la organización zapatista, la dependencia federal emitió un posicionamiento en el que aseguró que los participantes de esta movilización tendrán garantizados sus derechos de libre tránsito, reunión, organización y libertad de expresión en todo el territorio nacional.

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En su comunicado, Gobernación señaló que la protección de los derechos humanos de la población es una prioridad para la administración federal, por lo que reiteró que todas las personas pueden ejercer sus libertades democráticas, independientemente de sus ideas, opiniones o posicionamientos políticos.

La dependencia destacó que quienes formen parte de la caravana podrán desplazarse libremente por el país, sin que se vulnere su derecho a transitar por las distintas entidades, además de reunirse y participar en actividades colectivas.

Asimismo, aseguró que los integrantes del EZLN podrán expresar sus opiniones, planteamientos y posturas de manera libre, como, indicó, ha ocurrido hasta ahora.

¿Qué derechos garantizó Gobernación a la caravana del EZLN?

EZLN Chiapas Caravana CDMX Madres Buscadoras (especial)

El pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación contempla tres garantías principales para las personas que participan en la movilización zapatista.

La primera corresponde al derecho al libre tránsito, que permite a los integrantes de la organización desplazarse por cualquier punto del territorio nacional.

La segunda es el derecho de reunión y organización, mediante el cual podrán congregarse, establecer encuentros y desarrollar actividades colectivas sin que se limite el ejercicio de esta libertad.

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La tercera garantía corresponde a la libertad de expresión, que les permitirá comunicar sus ideas, opiniones y posicionamientos, así como manifestarse públicamente.

Con estas garantías, el Gobierno federal reiteró su disposición de respetar las distintas expresiones sociales y políticas, así como las actividades que realicen los integrantes de la organización durante su recorrido.

Caravana zapatista retrasa su viaje a la CDMX

EZLN Chiapas Caravana CDMX Madres Buscadoras (especial)

El posicionamiento de Gobernación ocurre mientras integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizan una movilización desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hacia la capital del país, como parte de la denominada Gira por la Vida. Capítulo México: Encuentro Abrazo con Familias Buscadoras.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, el contingente está integrado por alrededor de mil 550 zapatistas procedentes de los 12 caracoles de la organización, quienes se trasladarían en aproximadamente 35 autobuses este domingo, derivado de que 9 camiones no llegaron este sábado, por lo cual se registra un pequeño atraso.

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El propósito central de esta gira es encontrarse con madres buscadoras, padres y familiares de personas desaparecidas de distintas entidades, escuchar sus testimonios y expresar solidaridad con quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

La delegación tiene previsto llegar a la Ciudad de México para desarrollar encuentros con colectivos y familiares de víctimas. Entre las actividades contempladas se encuentran reuniones en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.

La movilización también representa un acercamiento entre el movimiento zapatista y las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, quienes han mantenido exigencias de verdad, justicia y respuestas de las autoridades ante la crisis de desapariciones en México.

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Gobierno federal reitera respeto a las libertades democráticas

En la parte final de su comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró el compromiso del gobierno mexicano con el respeto irrestricto a los derechos humanos, las libertades democráticas y la pluralidad de expresiones que caracterizan a la sociedad mexicana.

El mensaje federal establece que la participación en actividades colectivas y la manifestación de ideas forman parte de los derechos que deben protegerse, por lo que los integrantes de la caravana zapatista podrán desarrollar sus actividades conforme a estas garantías.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que la movilización del EZLN busca dar visibilidad a las demandas de las familias buscadoras y generar espacios de encuentro con quienes enfrentan la desaparición de alguno de sus seres queridos.

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