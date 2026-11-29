El empresario Emilio Azcárraga y el entrenador Guillermo Almada figuran en reportes sobre las decisiones deportivas del Club América. (Especial Infobae México)

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La eliminación del América frente a Monterrey habría precipitado una reunión encabezada por Emilio Azcárraga para evaluar el rumbo deportivo e institucional del club, incluido el futuro del entrenador Guillermo Almada.

El periodista Santiago Fourcade, de Somos Fox, reveló en el programa Cuadro Titular que el propietario de las Águilas convocó a los principales responsables de la institución para analizar posibles cambios después del fracaso en el Apertura 2026.

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De acuerdo con el comunicador, el encuentro podría realizarse este lunes, fuera de las instalaciones de Coapa, y tendría como propósito revisar las decisiones tomadas durante los últimos meses, en medio de la reestructuración administrativa del equipo.

Varios analistas deportivos debaten sobre la actualidad del fútbol mexicano durante una emisión del programa Cuadro Titular en el estudio de grabación. (YouTube)

“En los próximos días, es casi seguro que el lunes, señor Azcárraga, manda más de El América, ha convocado a una reunión con todas las cabezas importantes del club para una toma de decisión y muy probables cambios, me dicen, cambios de los fuertes”, aseguró.

Aunque el periodista no detalló cuáles serían las determinaciones, la continuidad de Almada queda en el centro de las interrogantes tras la eliminación en cuartos de final.

¿Guillermo Almada saldrá del América tras eliminación ante Monterrey?

El estratega uruguayo llegó con la responsabilidad de mantener al conjunto azulcrema en la disputa por los títulos; sin embargo, su primer torneo terminó antes de lo esperado.

América concluyó la fase regular del Apertura 2026 en el tercer lugar, con 30 puntos, y tenía la ventaja de cerrar los cuartos de final en el Estadio Azteca. Pese a ello, no pudo superar a Monterrey, que consiguió un empate sin goles en la ida y se impuso 2-0 en la vuelta.

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Los goles de Luca Orellano, al minuto 69, y Uros Durdevic, al 80, ambos desde el punto penal, sentenciaron la eliminación de las Águilas.

Después del resultado, Almada ofreció disculpas a los seguidores americanistas por no cumplir con las expectativas del torneo.

“Así que nada, pedirle disculpas a nuestra afición porque queríamos darles alegría y no se las pudimos dar a pesar de la entrega de los jugadores”.

A pesar de las circunstancias de la eliminación, se dijo confiado de mantenerse en el equipo durante seis meses más: “Este tipo de cosas a mí me dan más fuerza y más impulso para lo que va a venir, que seguramente va a ser complicado”.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre su salida ni sobre una eventual ratificación en el cargo.

Reportes de ESPN señalan que el técnico uruguayo rompió el vestidor del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Reestructuración del América: Santiago Baños también estaría bajo evaluación

La posible revisión del proyecto de Almada coincide con los cambios que atraviesa la estructura directiva del América desde la incorporación del fondo de inversión estadounidense General Atlantic, que adquirió el 49 por ciento de las acciones de la institución.

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La nueva etapa administrativa contempla una reorganización de las áreas ejecutivas, financieras y deportivas, con Ferran Reverter entre los perfiles que encabezan la transformación institucional.

En ese escenario, Santiago Baños también figura entre los directivos cuyo futuro ha generado versiones sobre una posible salida. Su permanencia y el alcance de sus funciones han sido objeto de reportes ante la llegada de nuevos responsables a la estructura del club.

Fourcade señaló que la reunión convocada por Azcárraga buscaría atender el conjunto de problemas acumulados durante esta transición.

“El objetivo de Azcárraga, por supuesto, tiene que ser mover el avispero respecto de todo lo que ha pasado”, comentó el periodista.

El encuentro podría marcar el siguiente capítulo de la reorganización azulcrema, aunque las decisiones sobre Almada, Baños y otros integrantes de la estructura todavía están pendientes de confirmación oficial.

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