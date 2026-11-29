El actor mexicano Salvador Zerboni ofrece declaraciones en un foro de televisión tras las acusaciones de agresión presentadas en su contra en la Ciudad de México. (Instagram)

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Salvador Zerboni volvió a aparecer en redes sociales luego de ser señalado por presuntamente agredir a una niñera y amenazar a uno de sus vecinos en un edificio de departamentos de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El incidente fue reportado el sábado 28 de noviembre por el periodista Carlos Jiménez, quien difundió los señalamientos del habitante del inmueble y la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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De acuerdo con la información publicada por el comunicador, el vecino acusó al actor de golpear la puerta de su departamento, lanzar amenazas y agredir físicamente a la mujer que trabaja como niñera.

El denunciante también habría señalado que no se trataba de un episodio aislado, aunque hasta el momento no se han difundido detalles sobre otros posibles incidentes.

¿Qué pasó entre Salvador Zerboni y su vecino en Álvaro Obregón?

Según el reporte de Carlos Jiménez, los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado, cuando un habitante del edificio solicitó la intervención de policías capitalinos por un supuesto altercado con el intérprete.

Los agentes de la SSC acudieron al inmueble para atender la emergencia; sin embargo, cuando llegaron, Zerboni presuntamente ya se había retirado del lugar.

Por esta razón, no se reportó la detención del actor. El vecino manifestó su intención de acudir ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia por lo ocurrido.

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El incidente fue reportado el sábado 28 de noviembre por el periodista Carlos Jiménez. (X: Carlos Jiménez)

Hasta ahora, la información difundida corresponde a los señalamientos del denunciante y no se ha dado a conocer una postura del actor sobre las acusaciones.

Salvador Zerboni comparte video desde un yate tras polémica

En medio de la controversia, el actor publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece a bordo de un yate, mientras sostiene una taza y muestra una bahía como escenario.

La publicación llamó la atención por aparecer horas después de que se difundieran los señalamientos sobre el supuesto altercado en su edificio. Sin embargo, Zerboni no hizo referencia directa a las acusaciones ni ofreció explicaciones sobre lo ocurrido.

El actor Salvador Zerboni graba un video a bordo de una embarcación frente a la costa. (Instagram)

Las polémicas que han rodeado a Salvador Zerboni

El actor, conocido por sus participaciones en telenovelas y programas de televisión, ha protagonizado distintas controversias fuera de la pantalla.

Entre ellas figuran sus enfrentamientos con otras personalidades del espectáculo durante realities y entrevistas, así como los señalamientos públicos de la actriz Elisa Vicedo sobre presuntos episodios de violencia.

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En enero de 2018 también enfrentó acusaciones de un supuesto robo de una crema facial en una farmacia de la Ciudad de México, luego de que la revista TVNotas difundiera imágenes de cámaras de seguridad.

Zerboni negó entonces haber cometido el ilícito. En entrevista con Univision, mostró en cámara la tarjeta bancaria y el comprobante de pago (váucher) para demostrar que había liquidado su compra.

Por ahora, el nuevo señalamiento en Álvaro Obregón permanece sin una resolución pública y tampoco se ha informado sobre una denuncia formal presentada ante la Fiscalía capitalina.