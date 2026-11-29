Un cartel cultural presenta un concierto al aire libre frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, rodeado de ciclistas y tazas de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Ciudad de México tendrá una jornada con actividades para distintos públicos este domingo 29 de noviembre. La cartelera incluye festivales musicales, encuentros gastronómicos, espectáculos familiares y opciones recreativas al aire libre para quienes buscan aprovechar el último domingo del mes.

Uno de los acontecimientos más esperados será el Coca-Cola Flow Fest 2026, que celebra su segunda jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El encuentro reúne a decenas de exponentes del reguetón, trap, dembow y otros ritmos urbanos, con figuras como Ozuna, Kali Uchis, Yandel, Trueno y Farruko entre los nombres destacados del programa dominical.

PUBLICIDAD

Además de la música, habrá alternativas para quienes prefieren actividades culturales y familiares. Desde la Gran Fiesta Franco-Mexicana hasta el Festival Artesanal del Café y Chocolate, pasando por el Ciclotón y un concierto infantil, la capital ofrece diferentes posibilidades para organizar el domingo sin necesidad de gastar en todas las actividades.

Festivales gastronómicos y propuestas culturales en la CDMX

Una persona con un suéter oscuro sostiene una taza humeante de café mientras disfruta de un momento tranquilo junto a la ventana, con un croissant y sus gafas en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones para este domingo será la Gran Fiesta Franco-Mexicana, organizada como parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. El encuentro se desarrolla en el Complejo Cultural Los Pinos, donde los asistentes podrán acercarse a la gastronomía francesa y disfrutar de una celebración que une elementos culturales de ambos países. La actividad estará disponible de 10:00 a 17:00 horas y tendrá entrada gratuita.

PUBLICIDAD

Otra alternativa para quienes disfrutan descubrir productos artesanales será el Festival Artesanal del Café y Chocolate, que reúne a más de 60 productores de café. La cita es en Jalapa 38, colonia Roma Norte, donde los visitantes podrán encontrar distintas propuestas relacionadas con estas bebidas y productos para las próximas fiestas decembrinas. El horario de este domingo será de 11:00 a 19:00 horas, con acceso gratuito.

En materia musical también destaca Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional con La Sinfonía de la memoria II, cuya presentación está anunciada para las 18:00 horas de este 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

La Experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter también se suma a las opciones para este domingo, aunque se encuentra fuera de la Ciudad de México, en el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro de la zona metropolitana. La experiencia estará disponible del 23 de octubre al 20 de diciembre de 2026 y propone un recorrido nocturno al aire libre de aproximadamente un kilómetro, con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos.

Flow Fest 2026: artistas y horarios de este domingo 29 de noviembre

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reunirá a la música urbana el 28 y 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. (RS)

El Coca-Cola Flow Fest 2026 tendrá este domingo su segunda jornada en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco. El festival reúne a más de 60 artistas y ofrece una programación distribuida en diferentes escenarios. Entre los principales atractivos del día se encuentran Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko, Tito El Bambino, J Álvarez, Dei V y FloyyMenor.

PUBLICIDAD

La actividad musical comenzará desde la tarde. En el escenario principal, la programación contempla a Plastikboy a las 14:55 horas, Jezzy a las 15:45, FloyyMenor a las 16:40, J Álvarez a las 17:40, Alleh a las 18:45 y Tito El Bambino a las 19:50. Más adelante llegarán Justin Quiles y Lenny Tavárez con su proyecto Superarte, a las 21:10 horas; Yandel Sinfónico está programado para las 22:50 y Ozuna para las 00:30 horas.

El cartel dominical también incluye a GRTSCH, Natt Calma, Lencho, YSY A, Noriel, Dei V, Farruko y Trueno, además de presentaciones de Kali Uchis. En otros escenarios participarán Tuli Acosta, Low Clika, Rivva, Robot95, A.Chal, Mike Bahía, Martinwhite, Kidd Voodoo, Kybba, Omar Camacho, Doony Graff, BVBBA DVBBS, Dam Dam, Jozzee, Mila, Jey F, El Gudi, Oviña, DJ Freshly y Pablito Mix. También están contempladas las presentaciones de Matisse y Eladio Carrión en Coca-Cola Sessions. Los horarios pueden consultarse en la programación del festival para organizar los recorridos entre escenarios.

PUBLICIDAD

Ciclotón, concierto infantil y clima para este domingo en CDMX

Fila de repartidores, hombres y mujeres, revisando sus teléfonos móviles mientras esperan pedidos, con sus mochilas al hombro y sus motos o bicicletas estacionadas cerca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren comenzar el día con ejercicio, el Ciclotón de la Ciudad de México tendrá una nueva edición este domingo 29 de noviembre. La actividad se realizará de 8:00 a 14:00 horas y permitirá a ciclistas de diferentes edades recorrer las vialidades habilitadas para esta jornada. Es una alternativa para salir en familia, practicar deporte y disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva. Se recomienda consultar los avisos de movilidad para conocer los tramos y posibles cierres viales.

Los espectáculos infantiles también forman parte de la cartelera. Plim Plim en Concierto ofrecerá dos funciones en el Teatro San Rafael, ubicado en la colonia del mismo nombre. Las presentaciones están programadas para las 12:00 y las 14:00 horas, por lo que representa una opción para quienes buscan una actividad musical dirigida a niñas y niños. Antes de acudir, conviene verificar la disponibilidad de entradas y las condiciones de acceso al recinto.

PUBLICIDAD

En cuanto al clima, este domingo comenzó con ambiente frío y cielo nublado en la capital, pero las condiciones mejorarán conforme avance la mañana. Se espera una temperatura máxima cercana a los 19 grados Celsius y una mínima de alrededor de 7 grados, con predominio de condiciones soleadas y parcialmente nubladas durante buena parte del día.