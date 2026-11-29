Las alcaldías que concentran la oferta gratuita de este domingo son Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez. Composición fotográfica. Fotos: Museo Nacional de Culturas Populares/Gobierno de México/Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Ciudad de México concentra este domingo 29 de noviembre una agenda de actividades sin costo para toda la familia: gastronomía franco-mexicana en Los Pinos, feria yucateca en Coyoacán y tres museos con entrada libre en Chapultepec.

Las opciones van de las 10:00 a las 19:00 horas en distintas alcaldías.

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Feria Artesanal Colores y Sabores de Yucatán cierra hoy en Coyoacán

El Museo Nacional de las Culturas Populares, en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, recibe el último día de la Feria Artesanal Colores y Sabores de Yucatán, de 11:00 a 19:00 horas con acceso libre.

La feria tiene puestos de artesanías, textiles y comida típica de Yucatán. (Facebook/Museo Nacional de Culturas Populares)

Hay cochinita pibil, panuchos, salbutes, papadzules, poc chuc y marquesitas, además de textiles y artesanías de maestros originarios del estado.

Para llegar, la estación General Anaya de la Línea 2 es la más próxima; también sirve la estación Coyoacán de la Línea 3.

Festival ¡Qué Gusto! reúne gastronomía de México y Francia en Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos alberga el Festival Gastronómico Francés “¡Qué gusto!” de 10:00 a 18:00 horas, con entrada sin costo.

El encuentro celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia: habrá chefs franceses junto a cocineras tradicionales mexicanas, además de vinos, quesos, panes, crepas y pastelería.

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En 2026 se conmemoran 200 años desde el inicio de los vínculos oficiales y comerciales entre México y Francia en 1826. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación combina cocina en vivo, degustaciones, talleres, charlas y música. Una de las zonas principales es el Mercado de Sabores, donde se pueden adquirir productos e ingredientes franceses como mostazas tradicionales, lácteos y botanas artesanales.

El recinto está en Calzada del Rey s/n, primera sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación de metro más cercana es Constituyentes de la Línea 7; al salir, Los Pinos quedan a menos de 150 metros sobre Parque Lira.

Museo Tamayo y Museo de Arte Moderno: entrada libre todo el día

El Museo Tamayo, en Paseo de la Reforma 51, primera sección del Bosque de Chapultepec, abre de 10:00 a 18:00 horas sin costo de entrada los domingos.

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Presenta “El evento de un hilo”, exposición sobre las dimensiones sociales, económicas y espirituales de los textiles a través de artistas contemporáneos de distintas partes del mundo, con vigencia hasta el 3 de enero de 2027.

El Museo de Arte Moderno fue fundado en 1964 y alberga una de las colecciones de pintura mexicana del siglo XX más completas del país, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo en una misma sala. Foto: Secretaría de Cultura.

El Museo de Arte Moderno, en Paseo de la Reforma y Gandhi, también es gratuito este domingo de 10:15 a 17:45 horas.

Hoy es el último día para ver “Narrativas de lo alternativo en el MAM”, muestra que recupera dos proyectos del arte contemporáneo mexicano de la década de los noventa. El acceso gratuito dominical aplica para cualquier visitante, sin distinción de nacionalidad, según el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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El Museo Tamayo fue inaugurado en 1981 y lleva el nombre del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, quien donó al Estado mexicano su colección personal de arte moderno internacional. Foto: Museo Tamayo.

Ambos museos están en Chapultepec y se llegan bajando en la estación Chapultepec de la Línea 1, con unos diez minutos a pie por Paseo de la Reforma.

También sirve la estación Gandhi del Metrobús Línea 7, prácticamente a la entrada del Museo Tamayo.

Museo Jumex ofrece actividad gratuita para niñas y niños a las 13:00 horas

El Museo Jumex, en bulevar Miguel de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada, Miguel Hidalgo, ofrece a las 13:00 horas la actividad “Mini Domingo: Soñé con una flor del tamaño de mi casa”, propuesta creativa sin costo para público infantil que combina imaginación y arte contemporáneo. Los domingos la entrada al museo también es gratuita para todos los visitantes.

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El Jumex alberga la colección de arte contemporáneo de Eugenio López Alonso, con más de 2,700 piezas.

Las actividades "Mini Domingo" del Museo Jumex son parte de su programa educativo permanente, diseñado para acercar el arte contemporáneo al público infantil a través de talleres y recorridos temáticos. (Foto: Facebook/Fundación Jumex Arte Contemporáneo)

Actualmente presenta la exposición “Álvaro Urbano: Helen”, abierta hasta el 7 de febrero de 2027, que parte de la historia de Helen Fowler O’Gorman y la Casa Cueva que compartió con Juan O’Gorman en el Pedregal.

La estación de metro más cercana es Polanco de la Línea 7, a unos 13 minutos caminando.

El Cascanueces en el Museo Vivo del Muralismo, actividad con registro previo

El Museo Vivo del Muralismo presentará dos funciones de El Cascanueces de manera gratuita, a las 16:00 y 17:15 horas.

La actividad fue con registro previo, por lo que quienes tuvieron un registro exitoso deben presentarse 30 min antes de la función.

La obra se presentará en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo.

Si quedan lugares al comienzo de cada presentación, se asignarán al público sin registro por orden de llegada, de acuerdo con la información difundida por la institución.

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