Colectivas de mujeres y una comunidad indígena de Puebla piden a la SCJN revisar el caso con perspectiva de género y derechos humanos

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La controversia legal de la notaria Norma Romero Cortés llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que colectivas de mujeres, especialistas en derecho y representantes de una comunidad indígena solicitaran que el máximo tribunal del país atraiga su caso y lo analice bajo estándares de derechos humanos y perspectiva de género.

Los escritos fueron presentados el 12 de noviembre, con el propósito de que la Corte examine la trascendencia constitucional del asunto, relacionado con el recurso de revisión 311/2026, derivado del juicio de amparo indirecto 1497/2025.

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Las promoventes consideran que la controversia no debe limitarse a una discusión administrativa o procesal, sino que también debe tomar en cuenta el contexto de las presuntas agresiones, hostigamiento y violencia institucional que, de acuerdo con las denuncias de Romero Cortés, habrían afectado su vida profesional y personal.

Mujeres defensoras de derechos humanos piden analizar el caso con perspectiva de género

Uno de los documentos presentados ante la Suprema Corte corresponde a un amicus curiae elaborado por mujeres juristas, académicas, notarias públicas y defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivos especializados en derecho constitucional, perspectiva de género y litigio estratégico.

En el escrito solicitaron que el caso sea examinado desde una perspectiva feminista, de igualdad sustantiva e interseccionalidad, con el objetivo de identificar posibles relaciones de subordinación, discriminación y violencia institucional que pudieran ser relevantes para la resolución del litigio.

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denuncia Norma Romero Cortés Puebla

Las firmantes argumentaron que el expediente puede contribuir a establecer criterios judiciales sobre la manera en que las autoridades deben atender las denuncias de violencia contra mujeres que desempeñan funciones profesionales y públicas, especialmente cuando existen posibles relaciones desiguales de poder.

En su posicionamiento, señalaron que Norma Romero ha denunciado presuntos actos de violencia de género, hostigamiento y afectaciones a su ejercicio profesional, atribuidos al exdelegado regional del Infonavit en Puebla, Tony Kuri Alam.

También plantearon que las actuaciones institucionales deben analizarse considerando el contexto de las denuncias y sus posibles consecuencias en el ámbito económico, profesional y personal de la notaria.

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Las promoventes sostuvieron que durante el desarrollo del procedimiento habría existido revictimización e invisibilización de elementos probatorios relacionados con la perspectiva de género.

Por ello, solicitaron que la Suprema Corte tome en cuenta los estándares de protección establecidos en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Comunidad indígena de Puebla también solicita que la Corte atraiga el asunto

El segundo pronunciamiento fue presentado por integrantes de la comunidad indígena de San José Zetina, ubicada en Azumiatla, Puebla, quienes expresaron su respaldo a la notaria por el acompañamiento que, aseguran, les ha brindado en la defensa y restitución de sus tierras ancestrales.

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La comunidad explicó que Romero Cortés no pertenece a su pueblo, pero decidió acompañarlos en una lucha relacionada con su territorio, identidad, memoria y continuidad colectiva.

A partir de esa relación, sus integrantes consideraron que también tienen motivos para expresar su apoyo ante las denuncias y dificultades legales que enfrenta la notaria.

En su documento señalaron que su posicionamiento no pretende sustituir las pruebas ni las decisiones de los tribunales, sino solicitar que las autoridades escuchen a Romero Cortés y consideren el contexto de sus denuncias.

Asimismo, invocaron el artículo 2 de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como parte del marco jurídico de protección de sus derechos colectivos.

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La comunidad destacó que el acompañamiento de la notaria en su defensa territorial motivó que ahora expresen solidaridad con ella, bajo el argumento de que la protección de los derechos humanos también implica respaldar a quienes han acompañado otras causas.

¿Qué solicitan a la Suprema Corte?

Ambos escritos coinciden en pedir que la SCJN ejerza su facultad de atracción para conocer el asunto y analizar su relevancia constitucional.

La solicitud busca que el caso sea revisado con las garantías del debido proceso y bajo los estándares de derechos humanos correspondientes, particularmente en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva y protección contra posibles actos de violencia institucional.

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Las promoventes consideran que la intervención del máximo tribunal podría contribuir a establecer criterios sobre la obligación de las autoridades de investigar denuncias de violencia de género con debida diligencia, sin prejuicios y evitando prácticas que puedan revictimizar a quienes acuden ante las instituciones.

La petición no anticipa una resolución sobre las denuncias presentadas por Norma Romero Cortés ni determina responsabilidades. Su objetivo es que la Suprema Corte analice si el asunto reúne las condiciones para ser atraído y, en caso de hacerlo, examine las implicaciones constitucionales y de derechos humanos de la controversia.

De esta manera, el caso coloca en el centro de la discusión el acceso a la justicia, el debido proceso y la importancia de incorporar una perspectiva de género en la revisión de procedimientos que involucran denuncias de posibles actos de discriminación, hostigamiento y violencia contra mujeres.

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