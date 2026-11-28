Un joven vestido con sudadera negra y cadenas se encuentra en la pasarela de un escenario de conciertos al aire libre durante la noche. Frente a reflectores, pantallas y estructuras técnicas de iluminación, se dirige a la cámara para invitar a sus seguidores a su presentación programada para la noche siguiente en el escenario principal, independientemente de las condiciones meteorológicas.

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La lluvia y el frío mantienen dudas sobre la realización del Flow Fest este sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde El Bogueto compartió un mensaje durante la madrugada para sus seguidores antes de su presentación en el escenario principal.

El festival tiene programada su primera jornada este sábado y continúa el domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del recinto de la alcaldía Iztacalco. La cartelera incluye actos de música urbana en distintos escenarios durante la tarde y hasta la madrugada.

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La incertidumbre surge por las condiciones meteorológicas previstas para la Ciudad de México. La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 mantiene pronóstico de lluvias, bajas temperaturas y rachas de viento en la capital.

El Bogueto dice si se presentará

Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, El Bogueto aparece durante la madrugada con un mensaje dirigido a quienes planean acudir al festival. El artista adelanta que mantiene en pie su presentación de este sábado.

(IG)

“Mi gente, nos vemos el día de mañana. Llueve, truene o relampaguee, en el escenario principal a las ocho de la noche”, dice el intérprete en el video difundido desde el recinto.

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El cantante también pide a su público no perderse su participación, prevista para las 20:00 horas. Su mensaje ocurre mientras la lluvia cae en la zona y las condiciones del clima generan dudas entre quienes tienen boletos para el primer día.

“Se bajó la suerte. Ya nos vemos, no se la pierdan”, añade El Bogueto mientras muestra parte de las instalaciones del festival.

La declaración del músico no representa un anuncio oficial de la organización sobre la operación general del evento. Hasta la madrugada de este sábado, el cantante se limita a confirmar que espera subir al escenario principal en el horario programado.

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El cantante dice que enterró un machete para que deje de llover

El Bogueto también comparte una acción que, según explica, realizó dentro del área del festival con la intención de que las lluvias disminuyan antes de que inicien las actividades para el público.

“Ya enterré un machete, vine a enterrarlo aquí en el pasto del PUF. Ahí se alcanza a ver”, afirma el cantante mientras enfoca una zona con pasto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El artista liga el acto con el pronóstico para este sábado 28 de noviembre. La Ciudad de México enfrenta lluvias y frío por la presencia de la primera tormenta invernal de la temporada.

Un montaje gráfico combina escenas de obras teatrales y conciertos en torno al emblema del festival de música urbana Coca-Cola Flow Fest. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pa’ que mañana, pa’ que mañana no llueva, ¿va?”, sostiene El Bogueto en la grabación hecha durante la madrugada.

Después, el intérprete lanza un mensaje en tono provocador para sus seguidoras y les pide asistir pese a las bajas temperaturas. La frase circula entre los asistentes que siguen las actualizaciones del festival antes de la apertura de puertas.

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“Entonces mañana vénganse todas, este, destapaditas, sin sostén. El frío es mental, mami, el frío es mental. Primero la putería”, expresa.

La tormenta invernal prevé lluvias fuertes y frío en Ciudad de México

La primera tormenta invernal provoca condiciones adversas en varias regiones del país. Para Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias fuertes durante este sábado, además de ambiente frío a muy frío.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones durante la madrugada en la capital, así como posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas ubicadas por arriba de los 2,800 metros de altitud.

Cómo llegar al Flow Fest. (Instagram)

La zona urbana de la Ciudad de México también enfrenta riesgos de encharcamientos y superficies resbaladizas. El Autódromo Hermanos Rodríguez se localiza en la alcaldía Iztacalco, donde miles de asistentes tienen previsto concentrarse para la primera fecha del festival.

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Las condiciones de lluvia y viento pueden afectar los traslados hacia el recinto, así como la espera en los accesos y las actividades al aire libre. El Flow Fest se realiza en un espacio abierto y concentra escenarios, zonas de alimentos y áreas de convivencia.

El programa mantiene a El Bogueto en el escenario principal a las 20:00 horas de este sábado. Su mensaje desde el Autódromo apunta a que el artista espera cumplir con ese horario, pese al clima que acompaña la madrugada en Ciudad de México.